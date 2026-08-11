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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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AI Analyse

Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

13:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
89,64 EUR 1,38 EUR 1,56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
70,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
83,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
-16,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
83,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,57%
Analyst Name:
Chad Dillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,78 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:46 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
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