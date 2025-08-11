adidas Aktie
Marktkap. 29,7 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat Adidas auf "Buy" belassen. Die Aktie steht laut einer monatlichen Publikation des Analysehauses zudem auf der "Conviction List" für den September. Der rekordhohe Bewertungsabschlag gegenüber Konkurrent Nike erscheine ungerechtfertigt, schrieb Jörg Philipp Frey am Montag. Denn während der deutsche Sportwarenhersteller im ersten Halbjahr ein prozentual zweistelliges Wachstum erreicht habe, stehe beim US-Konkurrenten ein fast zehnprozentiger Rückgang zu Buche. Die Adidas-Kursschwäche erklärt sich der Experte mit der Enttäuschung der Anleger, dass Adidas nach den Quartalszahlen den Ausblick nicht angehoben hat. Er geht davon aus, dass Adidas seine Jahresziele schon in den ersten neun Monaten erreichen wird./gl/ag
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
167,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
166,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
249,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
