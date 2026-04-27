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Marktkap. 24,62 Mrd. EUR

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Goldman Sachs Group Inc.

adidas Neutral

09:31 Uhr
adidas Neutral
Aktie in diesem Artikel
adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal währungsbedingt klar getoppt, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Mit einer Änderung der Markterwartungen für das Gesamtjahr rechnet er angesichts des bestätigten Ausblicks aber nicht./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Neutral

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
146,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
147,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,98%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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