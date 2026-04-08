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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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Marktkap. 35,84 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

08:01 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
40,83 EUR -1,52 EUR -3,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,44 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Bewertungsaufschlag für die Aktie der Supermarktkette sei angesichts einer recht glanzlosen Geschäftsentwicklung zu hinterfragen, schrieb Borja Olcese am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal Anfang Mai./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
41,81 €		 Abst. Kursziel*:
-41,88%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
40,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,48%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

08:21 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
08:01 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
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