Airbus Aktie
Marktkap. 128,02 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich aktueller Auslieferungszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im März hätten mit 60 Fliegern um 15 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, aber ihre Prognose um 2 Flugzeuge übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit belaufe sich der Lieferrückgang im ersten Quartal auf 16 Prozent zum Vorjahr./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
170,42 €
|Abst. Kursziel*:
11,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
171,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
216,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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