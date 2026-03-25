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Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

21:16 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus anlässlich aktueller Auslieferungszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen im März hätten mit 60 Fliegern um 15 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, aber ihre Prognose um 2 Flugzeuge übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit belaufe sich der Lieferrückgang im ersten Quartal auf 16 Prozent zum Vorjahr./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
170,42 €		 Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
171,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
216,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

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