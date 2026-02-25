DAX 25.179 +0,0%ESt50 6.186 +0,2%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8830 +1,8%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 58.178 +1,1%Euro 1,1799 -0,1%Öl 70,19 -1,1%Gold 5.183 +0,4%
AIXTRON im Fokus
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
24,36 EUR +0,26 EUR +1,08 %
STU
Marktkap. 2,72 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

10:46 Uhr
AIXTRON SE Overweight
AIXTRON SE
24,36 EUR 0,26 EUR 1,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell attestierte dem Chipausrüster einen starken Auftragseingang. Der Jahresauftakt und der Ausblick auf 2026 seien allerdings schwach, so der Experte in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,74 €		 Abst. Kursziel*:
1,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

