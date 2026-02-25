AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,72 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell attestierte dem Chipausrüster einen starken Auftragseingang. Der Jahresauftakt und der Ausblick auf 2026 seien allerdings schwach, so der Experte in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,20 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,74 €
|Abst. Kursziel*:
1,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|10:46
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.