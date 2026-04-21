Apple Aktie
Marktkap. 3,41 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee geht laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick davon aus, dass die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen umsatzseitig positiv überraschen werden. Auch der Umsatzausblick auf das neue Quartal sollte dank einer anhaltenden Geschäftsdynamik zu steigenden Schätzungen führen. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte indes den Bruttomargen gelten. Der Experte erwartet, dass Apple hier ebenfalls gut positioniert für eine positive Überraschung ist./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 266,17
|Abst. Kursziel*:
22,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 267,20
|Abst. Kursziel aktuell:
21,63%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 300,49
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|13:06
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
