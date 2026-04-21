NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. In den Fokus rückten immer stärker die steigenden Preise für Speicherchips und wie Apple damit zurechtkomme, schrieb Samik Chatterjee in einem Ausblick am Mittwoch. Das Augenmerk gelte zudem dem neuen Konzernchef John Ternus und der Profitabilität./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 266,17
|Abst. Kursziel*:
22,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 268,96
|Abst. Kursziel aktuell:
20,84%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 300,49
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|14:41
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
