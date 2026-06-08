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JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

13:46 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
259,00 EUR -2,45 EUR -0,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Apple-Chef Tim Cook habe die Erwartungen an eine runderneuerte Siri und weitere KI-Funktionen erfüllt, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC)./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 05:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 301,54		 Abst. Kursziel*:
7,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 300,30		 Abst. Kursziel aktuell:
8,23%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 305,65

*zum Zeitpunkt der Analyse

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