DAX 25.165 +0,2%ESt50 6.060 +0,2%MSCI World 4.860 -0,1%Top 10 Crypto 9,2500 +0,8%Nas 26.973 +0,2%Bitcoin 62.389 -1,2%Euro 1,1658 +0,0%Öl 94,15 +2,4%Gold 4.493 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Kommt der Mega-KI-Deal? NVIDIA-Fantasie treibt LG-Aktie auf neue Rekordhöhen Kommt der Mega-KI-Deal? NVIDIA-Fantasie treibt LG-Aktie auf neue Rekordhöhen
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,54 EUR ±0,00 EUR -0,08 %
STU
2,31 CHF ±0,00 CHF -0,13 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,78 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

10:16 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,54 EUR 0,00 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,60 auf 2,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,53 €		 Abst. Kursziel*:
6,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

10:16 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
28.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
28.05.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net Analysen des Monats Was Analysten von der Aroundtown SA-Aktie erwarten Was Analysten von der Aroundtown SA-Aktie erwarten
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Aufwind
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX mittags freundlich
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags mit Abgaben
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren eingebracht
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
RSS Feed
Aroundtown SA zu myNews hinzufügen