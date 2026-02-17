AstraZeneca Aktie
Marktkap. 269,06 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 17000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector begründete die Zielanpassung am Dienstagabend mit einem besseren Ausblick auf das Jahr 2026. Sie rechnet das Jahr über mit Kurstreibern, darunter Zulassungen für die Medikamente Camizestrant und Baxdrostat sowie mehrere Studiendaten für Mittel, die das Wachstum über das Jahr 2030 hinaus antreiben würden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
177,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,45 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
