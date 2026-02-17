DAX 25.130 +0,5%ESt50 6.051 +0,5%MSCI World 4.517 +0,2%Top 10 Crypto 8,8175 +0,7%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.748 +1,4%Euro 1,1835 -0,1%Öl 67,69 +0,5%Gold 4.927 +1,0%
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei zieht an - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks mit gemischten Zahlen -- Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
AstraZeneca Aktie

178,05 EUR +1,50 EUR +0,85 %
STU
209,48 USD +3,93 USD +1,91 %
NYSE
Marktkap. 269,06 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

08:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
178,05 EUR 1,50 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 17000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector begründete die Zielanpassung am Dienstagabend mit einem besseren Ausblick auf das Jahr 2026. Sie rechnet das Jahr über mit Kurstreibern, darunter Zulassungen für die Medikamente Camizestrant und Baxdrostat sowie mehrere Studiendaten für Mittel, die das Wachstum über das Jahr 2030 hinaus antreiben würden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:06 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.02.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.02.26 AstraZeneca Halten DZ BANK
11.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

