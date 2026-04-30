ATOSS Software Aktie

Marktkap. 1,3 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 140 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Längerfristig habe er nun eine vorsichtigere Einschätzung zu den Aktien des Software-Entwicklers, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine zügige Entwicklung KI-basierter Technologie könnte die Eintrittsbarrieren in der Branche senken und den Wettbewerbsdruck erhöhen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,20 €		 Abst. Kursziel*:
45,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,20%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
133,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

21:46 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
27.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

