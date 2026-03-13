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JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

08:46 Uhr
AUMOVIO Overweight
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe dem Konsens entsprochen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Ebit-Zielspanne des Autozulieferers für 2026 liege im Rahmen der Erwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,64 €		 Abst. Kursziel*:
69,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,42%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
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