JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

08:46 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe dem Konsens entsprochen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Ebit-Zielspanne des Autozulieferers für 2026 liege im Rahmen der Erwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE