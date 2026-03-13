AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,66 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe dem Konsens entsprochen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Ebit-Zielspanne des Autozulieferers für 2026 liege im Rahmen der Erwartungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,64 €
|Abst. Kursziel*:
69,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,42%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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