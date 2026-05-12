JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

11:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel AUTO1 17,54 EUR -0,74 EUR -4,05% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fahrzeughändler habe ein unerwartet starkes erstes Jahresviertel verzeichnet, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt, rechne nun aber eher mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) am oberen Ende der Spanne./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com