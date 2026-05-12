AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,13 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Fahrzeughändler habe ein unerwartet starkes erstes Jahresviertel verzeichnet, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe das Management bestätigt, rechne nun aber eher mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) am oberen Ende der Spanne./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
88,78%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
110,95%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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