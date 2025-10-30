AXA Aktie
Marktkap. 81,99 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Für Lebensversicherer in Europa und Großbritannien seien höhere Zinsen insgesamt von Vorteil, da sie den Verkauf von Rentenversicherungen wiederbelebten und gleichzeitig die Kapitalerträge stützen./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
47,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,36 €
|Abst. Kursziel*:
24,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,86%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
