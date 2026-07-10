Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sieht die Briten vor dem Halbjahresbericht Ende Juli gut dastehen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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