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Symbol BTAFF

Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

08:11 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sieht die Briten vor dem Halbjahresbericht Ende Juli gut dastehen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,62 £		 Abst. Kursziel*:
23,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

30.06.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
26.05.26 BAT Overweight Barclays Capital
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