BAT Aktie
Marktkap. 113,37 Mrd. EURKGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sieht die Briten vor dem Halbjahresbericht Ende Juli gut dastehen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,62 £
|Abst. Kursziel*:
23,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|30.06.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.