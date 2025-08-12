DAX 24.378 +0,8%ESt50 5.435 +0,9%Top 10 Crypto 16,25 -4,4%Dow 44.805 -0,3%Nas 21.736 +0,1%Bitcoin 101.410 -3,8%Euro 1,1641 -0,5%Öl 66,53 +1,2%Gold 3.338 -0,5%
BBVA Aktie

16,41 EUR +0,46 EUR +2,85 %
STU
16,21 EUR +0,21 EUR +1,31 %
GVIE
Marktkap. 90,67 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

Jefferies & Company Inc.

Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,41 EUR 0,46 EUR 2,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum Sektor auf, schrieb Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die neuen Jahresziele der Spanier insgesamt für erreichbar und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/he

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,30 €		 Abst. Kursziel*:
8,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
Analyst Name:
Inigo Vega 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

