BBVA Aktie
Marktkap. 90,67 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 14,20 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts einer branchenführenden Eigenkapitalrendite weise die spanische Großbank nach wie vor eine Bewertungslücke zum Sektor auf, schrieb Inigo Vega in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die neuen Jahresziele der Spanier insgesamt für erreichbar und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 11:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,30 €
|Abst. Kursziel*:
8,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
|
Analyst Name:
Inigo Vega
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19:01
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
