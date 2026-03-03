BBVA Aktie
Marktkap. 104,55 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,50 auf 23,30 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Marktwert der spanischen Großbank sei seit dem Hoch von Anfang Februar um 21 Milliarden Euro gesunken, schrieb Marta Sanchez Romero ám Sonntag. Das preise für 2026 und 2027 um rund 15 Prozent geringere Ergebnisse ein. Der Krieg im Nahen Osten und konjunkturelle Risiken erschwerten Prognosen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,26 €
|Abst. Kursziel*:
27,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,91%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:06
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|BBVA Buy
|UBS AG
|23.02.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
