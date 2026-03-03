DAX 23.233 -1,5%ESt50 5.617 -1,8%MSCI World 4.379 -0,6%Top 10 Crypto 8,9290 +2,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1554 +0,1%Öl 104,5 +11,9%Gold 5.096 -0,2%
BBVA Aktie

17,94 EUR -0,44 EUR -2,37 %
STU
16,16 CHF -0,41 CHF -2,49 %
BRX
Marktkap. 104,55 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

JP Morgan Chase & Co.

BBVA Overweight

08:06 Uhr
BBVA Overweight
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
17,94 EUR -0,44 EUR -2,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,50 auf 23,30 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Marktwert der spanischen Großbank sei seit dem Hoch von Anfang Februar um 21 Milliarden Euro gesunken, schrieb Marta Sanchez Romero ám Sonntag. Das preise für 2026 und 2027 um rund 15 Prozent geringere Ergebnisse ein. Der Krieg im Nahen Osten und konjunkturelle Risiken erschwerten Prognosen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,26 €		 Abst. Kursziel*:
27,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,91%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

08:06 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 BBVA Buy UBS AG
23.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die BBVA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net BBVA legte Quartalsergebnis vor
dpa-afx BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
EN, Banco Bilbao BBVA finalizes the first €1.5 billion tranche of its extraordinary share buyback program
EN, Banco Bilbao Carlos Torres Vila highlights BBVA’s record dividend to shareholders
Benzinga An Overview of Banco BBVA Argentina&#39;s Earnings
EN, Banco Bilbao Traxión successfully issues MXN 2.0 billion in local bonds with BBVA México as sole bookrunner
Zacks BBVA or TD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
EN, Banco Bilbao BBVA places $2.5 billion of a senior non-preferred debt issue, the largest in its history in dollars
Benzinga Peering Into Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA&#39;s Recent Short Interest
EN, Banco Bilbao BBVA filing 2025
