DAX 22.704 +0,6%ESt50 5.565 +0,4%MSCI World 4.167 +0,1%Top 10 Crypto 8,8530 +3,3%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 57.765 -0,8%Euro 1,1461 +0,0%Öl 115,3 +0,8%Gold 4.560 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Alphabets TurboQuant: Droht den Aktien von Micron, Super Micro, D-Wave & Arm ein langfristiger Abwärtstrend? Alphabets TurboQuant: Droht den Aktien von Micron, Super Micro, D-Wave & Arm ein langfristiger Abwärtstrend?
Öl-Aktien mit Rückenwind: Analysten setzen auf Shell, TotalEnergies und BP - auch Chevron und Exxon im Blick Öl-Aktien mit Rückenwind: Analysten setzen auf Shell, TotalEnergies und BP - auch Chevron und Exxon im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
76,76 EUR +0,58 EUR +0,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,35 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

13:06 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
76,76 EUR 0,58 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen zum ersten Quartal von 88 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des hohen Gewichts der Marke Nivea im Konsumsegment benötige es hierzu gute Nachrichten, um eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen, schrieb David Hayes in einem Ausblick am Dienstag. Eine strategische Neuausrichtung zeige bislang noch keinen Erfolg./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 01:52 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 01:52 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
76,64 €		 Abst. Kursziel*:
12,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
76,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,04%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

13:06 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
08:36 Beiersdorf Neutral UBS AG
27.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
27.03.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe Analyse: Hold-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Jefferies & Company Inc. Analyse: Hold-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net LUS-DAX aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag nordwärts
dpa-afx Beiersdorf-Aktie fester: Analyst sieht nur moderates Aufwärtspotenzial
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Beiersdorf auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 80 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu
dpa-afx Tesa lässt sich ans Hamburger Wasserstoffnetz anschließen
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 237,377 shares; shares were purchased on March 6, 2026
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen