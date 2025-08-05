DAX 24.218 +1,2%ESt50 5.334 +1,3%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.970 -0,5%Nas 21.296 +0,6%Bitcoin 100.218 +1,6%Euro 1,1632 -0,2%Öl 66,66 -0,5%Gold 3.387 +0,5%
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Profil

Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
100,60 EUR +3,16 EUR +3,24 %
STU
Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Beiersdorf Kaufen

17:16 Uhr
Beiersdorf Kaufen
Beiersdorf AG
100,60 EUR 3,16 EUR 3,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen des Konsumgüterkonzerns von 144 auf 136 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Eine schnelle Erholung des Massenmarktes für Hautpflege-/Personal-Care-Produkte sei aktuell zwar noch nicht sichtbar, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dennoch rechnet der Experte für Nivea im zweiten Halbjahr mit einer Wachstumsbeschleunigung. Als Treiber sieht er insbesondere den Marktstart von Nivea mit dem Anti-Aging-Wirkstoff Epicelline, die Markteinführung eines neuen Deo-Produkts und die Wiedereinlistung von Nivea-Produkten im europäischen Handel./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Kaufen

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
99,82 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
100,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
130,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

14:11 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12:36 Beiersdorf Sell UBS AG
11:36 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
09:06 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

