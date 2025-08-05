DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Beiersdorf Aktie

100,65 EUR +3,21 EUR +3,29 %
STU
Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

14:11 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
100,65 EUR 3,21 EUR 3,29%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 159 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sein gekapptes Kursziel spiegele die rückläufigen Schätzungen wider, nachdem der Konsumgüterhersteller seine Umsatzprognose gesenkt habe, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die kurzfristige Stimmung zunächst negativ bleiben dürfte, bekräftige er sein Anlageurteil für die Aktie angesichts ihrer deutlich gesunkenen Bewertung./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
99,82 €		 Abst. Kursziel*:
29,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
100,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,17%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
130,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

14:11 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12:36 Beiersdorf Sell UBS AG
11:36 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
09:06 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

