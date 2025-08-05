Beiersdorf Aktie
Marktkap. 23,28 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 159 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Sein gekapptes Kursziel spiegele die rückläufigen Schätzungen wider, nachdem der Konsumgüterhersteller seine Umsatzprognose gesenkt habe, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die kurzfristige Stimmung zunächst negativ bleiben dürfte, bekräftige er sein Anlageurteil für die Aktie angesichts ihrer deutlich gesunkenen Bewertung./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
99,82 €
|Abst. Kursziel*:
29,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
100,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,17%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
130,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
