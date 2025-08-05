DAX 24.090 -0,3%ESt50 5.335 -0,2%Top 10 Crypto 16,72 +2,9%Dow 44.176 +0,5%Nas 21.450 +1,0%Bitcoin 104.012 +1,6%Euro 1,1645 +0,0%Öl 66,71 +0,6%Gold 3.359 -1,2%
Beiersdorf Aktie

100,80 EUR +0,05 EUR +0,05 %
STU
Marktkap. 22,08 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

12:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
100,80 EUR 0,05 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

