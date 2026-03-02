Beiersdorf Aktie
Marktkap. 23,53 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Der Ausblick der Hamburger auf 2026 sei allerdings etwas mau./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
104,60 €
|Abst. Kursziel*:
19,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
92,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,11%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
