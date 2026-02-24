BMW Aktie
Marktkap. 53,84 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 112 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm vor dem Geschäftsbericht der Münchner am Sonntag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er berücksichtigte dabei jüngste Absatzzahlen und die letzten Signale aus dem Konzern./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,68 €
|Abst. Kursziel*:
17,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,89%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.02.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.