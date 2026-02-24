DAX 25.058 +0,3%ESt50 6.149 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4225 +2,9%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.284 +1,6%Euro 1,1794 +0,2%Öl 70,92 -0,4%Gold 5.195 +1,0%
BMW Aktie

88,32 EUR -0,18 EUR -0,20 %
STU
Marktkap. 53,84 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Goldman Sachs Group Inc.

BMW Buy

BMW Buy

23.02.26
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel

BMW AG
BMW AG
88,32 EUR -0,18 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 112 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm vor dem Geschäftsbericht der Münchner am Sonntag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er berücksichtigte dabei jüngste Absatzzahlen und die letzten Signale aus dem Konzern./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,68 €		 Abst. Kursziel*:
17,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,89%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

23.02.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BMW Kaufen DZ BANK
12.02.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
06.02.26 BMW Neutral UBS AG
mehr Analysen

