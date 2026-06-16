BMW Aktie
Marktkap. 38,9 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach einer Gewinnwarnung von 92 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Investoren hätten angesichts der fortdauernden Schwäche in China zwar wohl mit einer solchen gerechnet, nicht aber mit einer derart starken Senkung des Ziels für die Profitabilität, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seiner Einschätzung dazu. Dass die Münchener keine Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen hätten, lege die Vermutung nahe, dass sie das bisherige Geschäftsmodell überdenken könnten. Das sei bislang auf den Export von Antriebssträngen für Verbrennungsmotoren aus Deutschland ausgerichtet. Nun aber könnten eine Beschaffung von Komponenten und eine verstärkte Integration der Fertigung in Nordamerika und China in den Fokus rücken./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,42 €
|Abst. Kursziel*:
12,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BMW Neutral
|UBS AG
|08:01
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG