Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach einer Gewinnwarnung von 92 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Investoren hätten angesichts der fortdauernden Schwäche in China zwar wohl mit einer solchen gerechnet, nicht aber mit einer derart starken Senkung des Ziels für die Profitabilität, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seiner Einschätzung dazu. Dass die Münchener keine Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen hätten, lege die Vermutung nahe, dass sie das bisherige Geschäftsmodell überdenken könnten. Das sei bislang auf den Export von Antriebssträngen für Verbrennungsmotoren aus Deutschland ausgerichtet. Nun aber könnten eine Beschaffung von Komponenten und eine verstärkte Integration der Fertigung in Nordamerika und China in den Fokus rücken./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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