NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Einführung der Plattform "Neue Klasse" sei der größte Sprung, den BMW je gemacht habe, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Schritt sei die beste Möglichkeit für einen der "alten" Autobauer, eine führende Rolle in der Branche zu übernehmen./mis/men

