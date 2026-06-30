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Symbol BAMXF

JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

15:46 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
58,02 EUR 0,74 EUR 1,29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Jose Asumendi befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Humanoid-Strategie des Autobauers, insbesondere im US-Werk Spartanburg, wo humanoide Roboter in verschiedenen Phasen des Fertigungsprozesses zum Einsatz kommen. Zudem beschäftigte er sich mit den jüngsten Investitionen von 1,7 Milliarden US-Dollar dort und der jüngsten Markteinführung des SUV-Modells X5./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,52 €		 Abst. Kursziel*:
42,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,33%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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