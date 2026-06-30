BMW Aktie
Marktkap. 34,75 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Jose Asumendi befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Humanoid-Strategie des Autobauers, insbesondere im US-Werk Spartanburg, wo humanoide Roboter in verschiedenen Phasen des Fertigungsprozesses zum Einsatz kommen. Zudem beschäftigte er sich mit den jüngsten Investitionen von 1,7 Milliarden US-Dollar dort und der jüngsten Markteinführung des SUV-Modells X5./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,52 €
|Abst. Kursziel*:
42,56%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,33%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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