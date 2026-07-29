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BMW Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

14:16 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,42 EUR 0,16 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen habe er die vom Autobauer angekündigten Umstrukturierungskosten für das vierte Quartal, eine schwächer als bislang erwartete Preissetzungsmacht in China, Zahlungen zur Händlerunterstützung in China sowie Änderungen im Produktmix in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
60,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,72%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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