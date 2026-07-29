BMW Aktie
Marktkap. 38,66 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen habe er die vom Autobauer angekündigten Umstrukturierungskosten für das vierte Quartal, eine schwächer als bislang erwartete Preissetzungsmacht in China, Zahlungen zur Händlerunterstützung in China sowie Änderungen im Produktmix in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
60,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
60,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,72%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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