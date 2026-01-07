BP Aktie
Marktkap. 84,59 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach der Aussetzung von Aktienrückkäufen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Hold" belassen. "Bye bye Buybacks", betitelte Mark Wilson seine erste Reaktion hierzu am Dienstag. Das um 1,5 Milliarden US-Dollar erhöhte Einsparziel des Ölkonzerns sei wohl eine "mechanische Erhöhung" im Zusammenhang mit dem Verkauf der 65-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der Schmierstofftochter Castrol./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4,54 £
|Abst. Kursziel*:
-3,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
4,48 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,86%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
