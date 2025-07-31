Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 4,2 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Verfehlte Gewinnerwartungen und die Perspektiven in China sprächen bei dem Medizintechnik-Hersteller für nachgebende Konsensprognosen - trotz der bestätigten Jahresziele, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mne
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
45,00 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
42,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,05%
|
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
