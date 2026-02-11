Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,47 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ausmaß des Auftragsrückgangs dürfte leicht negativ aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Donnerstag zum endgültigen Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,10 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
26,26 €
|Abst. Kursziel*:
33,66%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
25,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,31%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|15:36
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:36
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|12:56
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:36
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:36
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|12:56
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|15:36
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:36
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|12:56
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital