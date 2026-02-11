JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

15:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ausmaß des Auftragsrückgangs dürfte leicht negativ aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Donnerstag zum endgültigen Quartalsbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT

