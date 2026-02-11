DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,5955 +0,6%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
Carl Zeiss Meditec Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

15:36 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ausmaß des Auftragsrückgangs dürfte leicht negativ aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Donnerstag zum endgültigen Quartalsbericht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
26,26 €		 Abst. Kursziel*:
33,66%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
25,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,31%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

15:36 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:36 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
13:51 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
12:56 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
08:36 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

dpa-afx Sparprogramm geplant Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Donnerstagmittag ab
dpa-afx ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec verlagert Produktion nach China - Stellenabbau?
finanzen.net TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag um Nulllinie
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
