DAX 24.856 -0,5%
Commerzbank Aktie

34,39 EUR -0,95 EUR -2,69 %
STU
Marktkap. 39,97 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

21:11 Uhr
Commerzbank Neutral
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
34,39 EUR -0,95 EUR -2,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Mittwoch nach den Jahreszahlen der Commerzbank seine Gewinnschätzungen./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,40 €		 Abst. Kursziel*:
4,65%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,68%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

21:11 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
17:31 Commerzbank Halten DZ BANK
11:51 Commerzbank Hold Warburg Research
11:11 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:41 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Starke Ziele Commerzbank-Aktie rutscht wegen enttäuschter Erwartung ab: Bank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher Commerzbank-Aktie rutscht wegen enttäuschter Erwartung ab: Bank wird nach starkem Ergebnis zuversichtlicher
finanzen.net Commerzbank-Aktie mit long-Signal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro
finanzen.net Commerzbank-Analyse: DZ BANK hebt Aktie auf höhere Halten-Bewertung
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: DAX am Mittwochnachmittag unentschlossen
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, Kauf
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, Kauf
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Bernhard Spalt, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Christiane Vorspel, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Michael Kotzbauer, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Dr. Bettina Orlopp, buy
EQS Group EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Bernhard Spalt, buy
