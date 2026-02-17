DAX 23.921 +0,6%ESt50 5.799 +0,5%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.752 +5,0%Euro 1,1615 +0,0%Öl 83,36 +1,7%Gold 5.181 +1,8%
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
Continental Aktie

Marktkap. 14,12 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

09:36 Uhr
Continental Buy
Continental AG
66,18 EUR -1,70 EUR -2,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielkorridore des Unternehmens für Umsatz und Marge im Reifensegment in diesem Jahr implizierten bei den jeweiligen Mittelwerten ein operatives Ergebnis (Ebit) von 1,9 Milliarden Euro, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Das wären fünf Prozent weniger als die Konsensschätzung von 2 Milliarden Euro. Er rechnet nach dem guten Lauf der Aktien mit einer Konsolidierung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Continental AG

09:36 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
03.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

