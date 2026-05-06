Bernstein Research

Continental Market-Perform

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein starkes erstes Quartal im Reifen- wie im Kunststoffgeschäft hinter sich, schrieb Harry Martin in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dessen Erwartung, die Auswirkungen des Nahostkonflikts großteils kompensieren zu können, bestätige seine Einschätzung, dass die Aktien von Reifenherstellern eine gute Wahl in unsicheren Zeiten seien. Bei Continental sieht Martin aber Risiken durch einem potenziell enttäuschenden Verkaufspreis für ContiTech. Daher bevorzugt er die mit "Overweight" bewerteten Titel der Konkurrenten Michelin, Pirelli und Bridgestone./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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