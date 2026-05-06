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Marktkap. 12,47 Mrd. EUR

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WKN 543900

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Bernstein Research

Continental Market-Perform

09:21 Uhr
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
69,78 EUR 2,00 EUR 2,95%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein starkes erstes Quartal im Reifen- wie im Kunststoffgeschäft hinter sich, schrieb Harry Martin in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dessen Erwartung, die Auswirkungen des Nahostkonflikts großteils kompensieren zu können, bestätige seine Einschätzung, dass die Aktien von Reifenherstellern eine gute Wahl in unsicheren Zeiten seien. Bei Continental sieht Martin aber Risiken durch einem potenziell enttäuschenden Verkaufspreis für ContiTech. Daher bevorzugt er die mit "Overweight" bewerteten Titel der Konkurrenten Michelin, Pirelli und Bridgestone./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Market-Perform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
69,10 €		 Abst. Kursziel*:
-4,49%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
69,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,42%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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