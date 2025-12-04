Dürr Aktie
Marktkap. 1,33 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Freitag den Wandel des "attraktiv bewerteten Nischen-Anführers". Extern sei alles schwierig, intern bessere sich vieles./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Buy
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,05 €
|Abst. Kursziel*:
42,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,39%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|13:36
|Dürr Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
