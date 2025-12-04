DAX 24.055 +0,7%ESt50 5.730 +0,2%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.527 +0,1%Bitcoin 76.572 -3,3%Euro 1,1635 -0,1%Öl 63,80 +0,7%Gold 4.215 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Aufstieg setzte sich am Freitag fort: DAX nahm erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzte sich am Freitag fort: DAX nahm erneut 24.000-Punkte-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dürr Aktie

Kaufen
Verkaufen
Dürr Aktien-Sparplan
20,30 EUR +0,34 EUR +1,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 556520

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DUERF

Warburg Research

Dürr Buy

13:36 Uhr
Dürr Buy
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
20,30 EUR 0,34 EUR 1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Freitag den Wandel des "attraktiv bewerteten Nischen-Anführers". Extern sei alles schwierig, intern bessere sich vieles./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Buy

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,05 €		 Abst. Kursziel*:
42,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,39%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

13:36 Dürr Buy Warburg Research
02.12.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Donnerstagmittag steigen
finanzen.net Wie Experten die Dürr-Aktie im November einstuften
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Dürr AG zu myNews hinzufügen