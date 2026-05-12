Dürr Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an den Quartalsbericht an. Der positive Ergebnistrend des Anlagenbauers sei voll intakt, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
22,05 €
|Abst. Kursziel*:
67,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
21,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,30%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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