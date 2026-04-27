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Marktkap. 32,28 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
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WKN DTR0CK

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Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

12:26 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
44,09 EUR 0,75 EUR 1,73%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Hauptinteresse dürfte auf den Aussagen zum zweiten Quartal liegen, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Es deute sich eine kräftige Erholung der Profitabilität des Nutzfahrzeugherstellers an./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,40%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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