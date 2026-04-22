Danone Aktie
Marktkap. 42,52 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 83 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol senkte seine diesjährigen Gewinnschätzungen für den Lebensmittelhersteller nach dessen Quartalsbericht. Damit reflektiere er den niedriger als erwartet ausgefallenen Umsatz, wie er am Mittwoch schrieb. Das gesunkene Kursziel trage den steigenden Anleiherenditen in den USA Rechnung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Hold
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
68,56 €
|Abst. Kursziel*:
15,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
67,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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