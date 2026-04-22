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Symbol GPDNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Danone Hold

08:01 Uhr
Danone Hold
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
67,96 EUR 0,36 EUR 0,53%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 83 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol senkte seine diesjährigen Gewinnschätzungen für den Lebensmittelhersteller nach dessen Quartalsbericht. Damit reflektiere er den niedriger als erwartet ausgefallenen Umsatz, wie er am Mittwoch schrieb. Das gesunkene Kursziel trage den steigenden Anleiherenditen in den USA Rechnung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Hold

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,56 €		 Abst. Kursziel*:
15,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

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09:46 Danone Buy UBS AG
08:01 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
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