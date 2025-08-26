DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 -0,6%Dow 45.600 +0,1%Nas 21.683 +0,4%Bitcoin 96.652 +1,2%Euro 1,1683 +0,4%Öl 67,59 -0,3%Gold 3.415 +0,5%
Marktkap. 7,22 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
Symbol DLVHF

RBC Capital Markets

Delivery Hero Outperform

17:51 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
22,39 EUR -0,56 EUR -2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen von 45 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie gehe weiter davon aus, dass der Essenlieferdienst auf Kosten der kurzfristigen Profitabilität Marktführerschaft und Umsatzwachstum behaupten wolle, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung. Deshalb und wegen negativer Währungseffekte senkte sie ihre operativen Ergebnisprognosen. Die Aktie bleibe mit Blick auf die mögliche Barmittelgenerierung aber attraktiv./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,22 €		 Abst. Kursziel*:
63,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,72%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

17:51 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
12:21 Delivery Hero Buy UBS AG
12:16 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
12:16 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

