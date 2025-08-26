Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen von 45 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie gehe weiter davon aus, dass der Essenlieferdienst auf Kosten der kurzfristigen Profitabilität Marktführerschaft und Umsatzwachstum behaupten wolle, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung. Deshalb und wegen negativer Währungseffekte senkte sie ihre operativen Ergebnisprognosen. Die Aktie bleibe mit Blick auf die mögliche Barmittelgenerierung aber attraktiv./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,22 €
|Abst. Kursziel*:
63,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
22,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,72%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|17:51
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|12:16
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|17:51
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|12:16
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|17:51
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|12:16
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.10.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG