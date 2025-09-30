DAX 24.395 +0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.335 -0,1%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 105.726 +0,3%Euro 1,1683 -0,4%Öl 65,53 +1,8%Gold 3.936 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- DroneShield, Plug Power, Redcare Pharmacy, Goldpreis im Fokus
Top News
Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
25,12 EUR -0,22 EUR -0,87 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,55 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

08:16 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
25,12 EUR -0,22 EUR -0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Vor den Zahlen für das dritte Quartal am 13. November habe er seine Schätzungen für den Essenslieferdienst überarbeitet, schrieb Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum in Asien dürfte angesichts hoher Vergleichswerte schwächer als vor einem Jahr ausgefallen sein. Im Schlussquartal erwarte er aber weiterhin einen Anstieg beim Bruttowarenwert (GMV)./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 21:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,44 €		 Abst. Kursziel*:
33,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,35%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:16 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
15.09.25 Delivery Hero Buy UBS AG
11.09.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Sanofi-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones Sanofi-Aktie im Minus: EU-Kartellbehörden haben Unternehmensräume durchsucht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: AXA, Duke Energy, Sanofi, Meta
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Sanofi-Aktie gibt nach: Neuigkeiten zu Dupixent und Tolebrutinib vermeldet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet
Zacks Kymera Overcomes Sanofi Deal Update, Marches Ahead With Pipeline
Financial Times Brussels raids Sanofi in flu vaccine antitrust probe
Benzinga Sanofi Expands Insulin Savings Program To Cover All US Patients
PR Newswire Sanofi expands patient affordability program by offering access to all its insulins for $35 per month in the US
Benzinga Is Sanofi Gaining or Losing Market Support?
Benzinga FDA Delays Key Sanofi Multiple Sclerosis Drug Decision
Benzinga Sanofi Reports Early Brivekimig Data, Signals Strong Efficacy And Good Tolerability
Financial Times Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen