JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass sich der Essenslieferant eine syndizierte Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar sichern und davon unter anderem eine ausstehende Wandelanleihe zurückzahlen wolle. Die Transaktion verlängert laut Diebel die Laufzeiten, erhöht die Bruttoliquidität und reduziert das kurzfristige Refinanzierungsrisiko, was er positiv bewertet. Einen Dämpfer sieht er jedoch durch die erhöhte Unsicherheit bezüglich nicht-operativer Mittelzuflüsse und durch kurzfristigen Gegenwind beim freien Cashflow./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:48 / GMT

