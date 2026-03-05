Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,33 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass sich der Essenslieferant eine syndizierte Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar sichern und davon unter anderem eine ausstehende Wandelanleihe zurückzahlen wolle. Die Transaktion verlängert laut Diebel die Laufzeiten, erhöht die Bruttoliquidität und reduziert das kurzfristige Refinanzierungsrisiko, was er positiv bewertet. Einen Dämpfer sieht er jedoch durch die erhöhte Unsicherheit bezüglich nicht-operativer Mittelzuflüsse und durch kurzfristigen Gegenwind beim freien Cashflow./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,05 €
|Abst. Kursziel*:
88,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,99%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG