Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 38,87 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse in einem Ausblick auf die anstehende Saison der Branchen-Jahreszahlen von 245 auf 240 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Hold", wobei er betonte, dass die Konkurrentin LSE mit Blick auf die Berichtssaison sein Favorit ist. Die Titel der Deutschen Börse würden auf einem anspruchsvollen Niveau gehandelt, während die Messlatte bei Euronext niedrig liege./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
211,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
211,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
