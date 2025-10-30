DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 40,5 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

11:41 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse AG
219,10 EUR -1,00 EUR -0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
258,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
218,90 €		 Abst. Kursziel*:
17,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
219,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
260,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

11:41 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
28.10.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

