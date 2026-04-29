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Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

08:01 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 274 auf 265 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngste Outperformance der Aktien stehe mit einer Normalisierung der Handelsvolumina infrage, schrieb Oliver Carruthers am Mittwochabend. Er passte zudem nach dem Quartalsbericht der Eschborner seinen Bewertungsmaßstab etwas nach unten an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
264,60 €		 Abst. Kursziel*:
0,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
262,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,03%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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