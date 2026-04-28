Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 47,98 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen am Dienstagabend im Rückblick auf den soliden Quartalsbericht an. Nach dem guten Lauf der Aktien sieht er allerdings kaum noch Potenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:36 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
265,40 €
|Abst. Kursziel*:
1,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
264,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
284,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:51
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Deutsche Börse Outperform
|Oddo BHF
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:51
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG