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UBS AG

Deutsche Börse Neutral

12:51 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen am Dienstagabend im Rückblick auf den soliden Quartalsbericht an. Nach dem guten Lauf der Aktien sieht er allerdings kaum noch Potenzial./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:36 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
265,40 €		 Abst. Kursziel*:
1,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
264,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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