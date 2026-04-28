UBS AG

Deutsche Börse Neutral

12:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen am Dienstagabend im Rückblick auf den soliden Quartalsbericht an. Nach dem guten Lauf der Aktien sieht er allerdings kaum noch Potenzial./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:36 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse