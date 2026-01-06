DAX 25.074 +0,7%ESt50 5.926 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.780 -1,7%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,70 +0,3%Gold 4.461 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke
Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
219,10 EUR -2,20 EUR -0,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,84 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

06.01.26
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
219,10 EUR -2,20 EUR -0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach einer relativ unterdurchschnittlichen Entwicklung im Jahr 2025 sieht Grace Dargan nun eine gute Gelegenheit zum Kauf der Papiere des deutschen Börsenbetreibers. Im Vergleich mit den Wettbewerbern sei die Bewertung überzeugend. Mit einem nachhaltigen Umsatzwachstum sei zu rechnen. Ferner ermögliche überschüssige Liquidität Akquisitionen und Aktienrückkäufe, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
221,60 €		 Abst. Kursziel*:
30,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
219,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,36%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

06.01.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
06.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
11.12.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
11.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
11.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Experten-Analyse Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Barclays Capital
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Mittag nach
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag im Aufwind
BNP Paribas Rheinmetall, Porsche, Euro, Gold, Volatilität, Special Guest - Charttechnik mit Harald Weygand
Dow Jones XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen