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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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57,68 EUR -0,12 EUR -0,21 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 64,65 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

16:21 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
57,68 EUR -0,12 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Juli 8 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen und bei Seefracht sogar um 10 Prozent, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Treibstoffkosten stellten für die Logistikbranche weiterhin einen erheblichen Belastungsfaktor dar./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 06:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 06:59 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,58 €		 Abst. Kursziel*:
-9,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,85%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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