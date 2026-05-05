Diageo Aktie
Marktkap. 38,13 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Statt eines erwarteten Rückgangs beim Umsatz sei dieser leicht gestiegen, schrieb Edward Mundy in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Blicke richteten sich nun auf den Strategietag des Spirituosenherstellers am 6. August./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
19,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,57 £
|Abst. Kursziel*:
22,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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