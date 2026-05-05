Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Buy" belassen. Statt eines erwarteten Rückgangs beim Umsatz sei dieser leicht gestiegen, schrieb Edward Mundy in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Blicke richteten sich nun auf den Strategietag des Spirituosenherstellers am 6. August./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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