Diageo Aktie
Marktkap. 38,13 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte sich positiv auf die Aktien auswirken. Für eine Neubewertung seien diese aber stärker von den Perspektiven für 2027 und vor allem dem US-Markt abhängig./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,57 £
|Abst. Kursziel*:
15,58%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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