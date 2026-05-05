JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Spirituosenkonzern habe im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte sich positiv auf die Aktien auswirken. Für eine Neubewertung seien diese aber stärker von den Perspektiven für 2027 und vor allem dem US-Markt abhängig./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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