Drägerwerk Aktie
Marktkap. 1,59 Mrd. EURKGV 9,32
WKN 555063
ISIN DE0005550636
Symbol DRWKF
Drägerwerk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die operative Marge habe sich zum Jahresauftakt stark verbessert, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Medizintechnik-Unternehmen bestätigt./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Drägerwerk
Zusammenfassung: Drägerwerk Hold
|Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
97,10 €
|Abst. Kursziel*:
-24,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
96,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,35%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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